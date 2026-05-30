Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Sara Ovidia Fernández Pardo

(Viuda de Genaro López Pardo) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 89 años de edad 

l D.E.P. l

Su hija, María López Fernández; nieta, Sandra González López; bisnieto, Antón Ulloa González; hermanas, Laura y Ana; hermana política, Oliva López Pardo, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa que se celebrará, HOY a las DOS de la tarde en la capilla de Pompas Fúnebres de A Coruña. El sepelio será a las CUATRO de la tarde en el cementerio parroquial de San Xoan de Castromaior - Abadín (Lugo). 

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las DOS Y MEDIA de la tarde. 

Hogar funerario nº 4, Plaza Palloza. 

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 30 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.