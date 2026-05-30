Sara Ovidia Fernández Pardo

(Viuda de Genaro López Pardo)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 89 años de edad

l D.E.P. l

Su hija, María López Fernández; nieta, Sandra González López; bisnieto, Antón Ulloa González; hermanas, Laura y Ana; hermana política, Oliva López Pardo, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa que se celebrará, HOY a las DOS de la tarde en la capilla de Pompas Fúnebres de A Coruña. El sepelio será a las CUATRO de la tarde en el cementerio parroquial de San Xoan de Castromaior - Abadín (Lugo).

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las DOS Y MEDIA de la tarde.

Hogar funerario nº 4, Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 30 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.