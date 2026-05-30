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Santiago Mosquera Matos

Falleció el día de ayer, a los 55 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Ciprián de Bribes (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio nuevo de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Peiraio-Bribes (Cambre), 30 de mayo de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier