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Rosa Elena Caramés Balo

Falleció el día de ayer, acompañada de sus seres queridos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 4 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 30 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es