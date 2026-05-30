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Germán Castro Vázquez

(Peregrín) 

Falleció en el día de ayer, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. El funeral de cuerpo presente tendrá lugar hoy sábado a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro Félix de Vixoi (Bergondo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1 (Bergondo, A Coruña).

Vixoi (Bergondo), 30 de mayo de 2026. Funeraria Génesis