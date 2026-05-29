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María Socorro Castro Ares

(Hija de la Natividad de María) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy viernes, día 29, a las cuatro de la tarde, en la Grande Obra de Atocha, Iñás, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal de San Amaro (A Coruña). El arzobispo de Santiago de Compostela concede las indulgencias acostumbradas. Capilla Ardiente: “La Grande Obra de Atocha”, Campo do Souto, Rúa As Atochas nº 2 (Iñás-Oleiros).

Iñás (Oleiros), 29 de mayo de 2026.   Funeraria Apóstol