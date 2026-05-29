Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Carmen Alonso Díaz

(Carmelita) 

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy viernes, día 29, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce menos diez de la mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada.

A Serra (Sada), 29 de mayo de 2026.   Funeraria Apóstol