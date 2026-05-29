María Carmen Alonso Díaz

(Carmelita)

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy viernes, día 29, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce menos diez de la mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada.

A Serra (Sada), 29 de mayo de 2026. Funeraria Apóstol