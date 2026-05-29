Gumersindo Rodríguez Juncal

(Natural de Benza — Trazo)

Falleció el día de ayer a los 76 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes. Funeral de cuerpo presente en la capilla del complejo funerario Apóstol a las 6:15 de la tarde, y a continuación será enterrado en el cementerio de Boisaca-Santiago. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Complejo funerario Apóstol Santiago (sala Cervantes) (Rúa Boisaca nº 11, frente entrada principal cementerio).

Santiago de Compostela, 29 de mayo de 2026. Funeraria San Xulián