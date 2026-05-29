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Carmen Castro Don

(Viuda de José Gesto Casal) (Natural de Pazos – Rodís) 

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes. Funeral de cuerpo presente en la capilla del tanatorio San Xulián de A Silva a las 8:00 de la tarde, y a continuación será el entierro en el cementerio parroquial de San Martín de Rodís. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo nº 1.

A Silva (Rodís), 29 de mayo de 2026.  Funeraria San Xulián