El Ideal Gallego Fundado en 1917

 Adelina Fernández Freire

(Viuda de Manuel Corral Orro)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. Entierro: A continuación, en el cementerio municipal de Sada. Salida del hogar funerario: A las seis menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Sada, 28 de mayo de 2026 Funeraria Apóstol