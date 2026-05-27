  Nieves Zapata Cubeiro

(Viuda de Don Antonio Mojón Ponte)

(Viuda de Don Antonio Mojón Ponte) Falleció el día 26 de mayo de 2026, en Jerez de la Fontera (Cádiz), confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, María Jesús y Antonio; hijos políticos, Francisco Macías y María José Nestares; sus nietos, Argimiro, María, Carmen, Antonio, Enrique y Alfonso; nieto político, Gabriel Martínez; bisnietas, Gabriela, Catalina y Carmen; sus hermanas políticas, Isabel Mojón y Nely Rodríguez; sobrinos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa funeral que se oficiará HOY, a las SIETE de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Lubre (Bergondo). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan gracias. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las SIETE MENOS VEINTE de la tarde. Tanatorio Pompas Fúnebres de Sada (Avda. de A Coruña nº 2).

Bergondo (A Coruña) 27 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.