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  Martín Fernández Allende

Un amor inabarcable

Falleció el día 26 de mayo, confortado con los Santos Sacramentos, a los 49 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, María Dolores Brage Mendía; hija, Sonia Brage Fernández; padre, Manuel Fernández Sande; hermanos, Marcos, Félix, Marta, Tatiana y Héctor; hermanos políticos, Isabel, Juan y Conchi; tíos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, mañana jueves, a las TRES Y CUARTO de la tarde. Hora de salida para la cremación: mañana jueves, a las CUATRO de la tarde. Crematorio: Municipal de Feáns. Hogar Funerario nº 4 – Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 27 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.