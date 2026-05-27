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 María del Carmen Viñal Belmonte

(Viuda de Román Muiños — Manci)

Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy miércoles, día 27, a las once y media de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. Entierro a continuación, en el cementerio municipal. Salida del hogar funerario: A las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña).

Sada, 27 de mayo de 2026 Funeraria Apóstol