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  Manuel Sánchez Sánchez

(Viudo de Milagros Mariño Varela)

Falleció el día 25 de mayo de 2026, a los 89 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo. Salida del hogar funerario a las once menos diez de la mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Arteixo, 27 de mayo de 2026 Funeraria Apóstol