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 Alfonso Fidel Ramón Caamaño Sánchez

Falleció el día 25, a los 78 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Esteban de Sueiro, hoy miércoles, a las cinco y media de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las cinco y diez de la tarde.

A Coruña, 27 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es