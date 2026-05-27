 Alfonso Fidel Ramón Caamaño Sánchez

Falleció el día 25, a los 78 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Esteban de Sueiro, hoy miércoles, a las cinco y media de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las cinco y diez de la tarde.

A Coruña, 27 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es