Roberto Graña Vázquez

(Viudo de Doña Pilar Bouzas Gómez)

Falleció en el día de ayer, a los 95 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: hoy martes, a las dos de la tarde. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feans. Funeral: hoy martes, a las seis de la tarde. Iglesia: parroquial de San Francisco Javier. Tanatorio Génesis: sala nº 2. C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 26 de mayo de 2026. Funeraria Génesis