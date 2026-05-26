María Luisa Díaz Fraga

(Viuda de Marcelino Núñez Vázquez)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 89 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, María Dolores y Carlos (+) Núñez Díaz; hijo político, José Patiño (+); nietos, Santiago, José Antonio (+) y Alejandro Patiño y Rebeca y Patricia Núñez; nieta política, Martina; bisnieta, Naiara, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará HOY, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós (Oleiros). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.

La salida del Hogar Funerario se efectuará a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde. Hogar Funerario nº 1. O Graxal (Cambre). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

San Pedro de Nós (Oleiros), 26 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.