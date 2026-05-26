Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Luisa Díaz Fraga

(Viuda de Marcelino Núñez Vázquez) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 89 años de edad. 

l D.E.P. l

Sus hijos, María Dolores y Carlos (+) Núñez Díaz; hijo político, José Patiño (+); nietos, Santiago, José Antonio (+) y Alejandro Patiño y Rebeca y Patricia Núñez; nieta política, Martina; bisnieta, Naiara, sobrinos, primos y demás familia. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará HOY, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós (Oleiros). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. 

La salida del Hogar Funerario se efectuará a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde. Hogar Funerario nº 1. O Graxal (Cambre). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

San Pedro de Nós (Oleiros), 26 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.