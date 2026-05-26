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Josefa Alen Río

(Viuda de Domingo Mosteiro Tomé) 

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy martes. A las seis y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santiago de Reboredo, donde a las siete de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descaso de su alma. Terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa, nº 4 (Oza de los Ríos).

Reboredo (Oza Cesuras), 26 de mayo del 2026.  Funeraria La Merced