José Paredes Fiaño

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, María del Carmen Seoane Pérez; hijos, Daniel y David; hijas políticas, Paula Sánchez y Ana María Pena; nietos Pablo y Miguel; hermanas, Lola, Remedios y Casilda; sobrinos y sobrinas, primos y primas y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy a las SIETE y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios de Teixeiro (Curtis).

A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia.

NOTA: La salida de hogar funerario se efectuará las SEIS y MEDIA de la tarde.

Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 26 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.