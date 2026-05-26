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Hilario Otero Díaz

(Viudo de Consuelo Chans Costa) 

Falleció el día de ayer, a los 78 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy martes, a la una menos cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de San Martín de Pravio - Cela (Cambre). Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº1. Av. Almeiras, nº63 (Culleredo).

Pravio (Cambre), 26 de mayo de 2026.  Funeraria-Tanatorio San Javier