Hilario Otero Díaz

(Viudo de Consuelo Chans Costa)

Falleció el día de ayer, a los 78 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy martes, a la una menos cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de San Martín de Pravio - Cela (Cambre). Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº1. Av. Almeiras, nº63 (Culleredo).

Pravio (Cambre), 26 de mayo de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier