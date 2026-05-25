Nélida Viqueira Rey

(Viuda de Don Antonio Vázquez Gamallo)

Falleció el 23 de mayo de 2026 a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy lunes, a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio (Nuevo) parroquial de San Tirso de Mabegondo (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3 (pésames: https://tellmebye.com/nelida-viqueira-rey). La misa de ánimas se celebrará el domingo día 7 de junio a las once de la mañana en la misma iglesia.

Beldoña - Mabegondo (Abegondo), 25 de mayo de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.