Manuel Nogueira Edreira

Falleció en el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Funeral de cuerpo presente: Hoy lunes a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Cortiñán (Bergondo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis Guísamo nº1.

Cortiñán-Bergondo (A Coruña), 25 de mayo de 2026. Funeraria Génesis