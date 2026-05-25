Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Nogueira Edreira

Falleció en el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Funeral de cuerpo presente: Hoy lunes a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Cortiñán (Bergondo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis Guísamo nº1.

Cortiñán-Bergondo (A Coruña), 25 de mayo de 2026. Funeraria Génesis