Delia Prego Viñas

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a la una y media del mediodía. Hora de la cremación: hoy, a las dos de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 25 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es