(Ñito)

Falleció el 24 de mayo de 2026 a los 84 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy lunes, a las siete y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Julián de Cabanas (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4. Pésames: https://tellmebye.com/antonio-montero-mosquera. La misa de ánimas se celebrará el sábado día 30 a las siete de la tarde en la misma iglesia.

Cabanas (Abegondo), 25 de mayo de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.