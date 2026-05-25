Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ámparo Vázquez Gándaras

(Viuda de Victoriano Rilo Fariña) 

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy a las doce del mediodía. Hora de salida para el entierro: hoy, a las doce y media de la mañana. Cementerio: municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 25 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es