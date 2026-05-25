Ámparo Vázquez Gándaras

(Viuda de Victoriano Rilo Fariña)

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy a las doce del mediodía. Hora de salida para el entierro: hoy, a las doce y media de la mañana. Cementerio: municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 25 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es