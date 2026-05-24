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Eva Seoane Suárez

Falleció el día 23, a los 90 años de edad confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Habrá una misa en la capilla del tanatorio el domingo a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de salida para el sepelio: Domingo a las cinco menos diez de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Cristóbal das Viñas. Tanatorio Génesis, nº 2. C/ Isaac Peral, nº 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña. Pésames:www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 24 de mayo de 2026. Funeraria Génesis