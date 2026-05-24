Carmen Pereiro Iglesias

(Mucha do Bar Novo de Arteixo)

Falleció el día 23 de mayo de 2026, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Exequias de cuerpo presente: Hoy domingo, día 24 a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales. El funeral: viernes, día 29 a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda. Salida del hogar funerario cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Loureda (Arteixo), 24 de mayo de 2026. Funeraria Apóstol