Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ana Isabel Tojeiro Dopico

(Anabel, viuda de Manuel Purriños Santiso) 

Falleció el día 23 de mayo de 2026, a los 59 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración hoy domingo, día 24 a las doce y media de la mañana, en el crematorio municipal de Feans (A Coruña) en la intimidad familiar, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce de la mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3. Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo. Pésames: arteixo@funerariaapostol.com

Arteixo, 24 de mayo de 2026.   Funeraria Apóstol