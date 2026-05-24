Ana Isabel Tojeiro Dopico

(Anabel, viuda de Manuel Purriños Santiso)

Falleció el día 23 de mayo de 2026, a los 59 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración hoy domingo, día 24 a las doce y media de la mañana, en el crematorio municipal de Feans (A Coruña) en la intimidad familiar, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce de la mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3. Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo. Pésames: arteixo@funerariaapostol.com

Arteixo, 24 de mayo de 2026. Funeraria Apóstol