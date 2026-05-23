José María Becerra Díaz

(Estanco de Iñás)

Falleció el día 21, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial San Jorge de Iñás (Oleiros), hoy sábado, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Servisa: sala nº 7.

A Coruña, 23 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es