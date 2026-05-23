Francisco Pita Miramontes

(Pancho de Pita) (Viudo de Doña Alicia Carro Sánchez)

Falleció el 22 de mayo, a los 91 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las cinco menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Piadela (Betanzos). La Misa de ánimas se celebrará el domingo, 24 de mayo, a las diez y media de la mañana en la misma. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Piadela (Betanzos), 23 de mayo de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.