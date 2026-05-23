Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Francisco Pita Miramontes

(Pancho de Pita) (Viudo de Doña Alicia Carro Sánchez) 

Falleció el 22 de mayo, a los 91 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las cinco menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Piadela (Betanzos). La Misa de ánimas se celebrará el domingo, 24 de mayo, a las diez y media de la mañana en la misma. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Piadela (Betanzos), 23 de mayo de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.