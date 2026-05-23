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Daniel Miguel Puente

Falleció en el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy a las seis y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Quintela (Castro de Rey) Lugo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. La salida del tanatorio será a las cinco de la tarde. Tanatorio Génesis nº 3.

A Coruña, 23 de mayo de 2026. Funeraria Génesis