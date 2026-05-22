José Luis Espiñeira García
“Marchaches coa mesma discreción coa que viviches”. Finou o día 21 de maio
A túa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia ó funeral de corpo presente que se oficiará hoxe venres, ás CINCO da tarde na igrexa parroquial de San Martiño de Meirás (Sada), recibindo a continuación sepultura no cemiterio de dita parroquia. Nota: A saída do fogar funerario efectuarase ás CATRO E MEDIA da tarde. Fogar Funerario nº 4, Praza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com Sempre formarás parte das nosas conversas, das nosas lembranzas e do noso corazón.
A Coruña, 22 de maio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.