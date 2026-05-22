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  José Antonio Candame Rodríguez

(De los Chícharos de Feáns)

Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy viernes, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7.

A Coruña, 22 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es