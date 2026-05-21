  Jesús Pereiro Elespets

(Gelmirez)

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Pedro de Quembre, mañana viernes, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: Viernes, a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2.

A Coruña, 21 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es