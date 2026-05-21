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  Antonio Sánchez Serrano

(Toñito / Tonecho)

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 84 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Emilia Petrobelle Campelo; hijos, Juan Emilio, Belén y Antonio Manuel; hijo político, Miguel Quiroga; nietos; bisnietos; hermanos; hermano político: sobrinos; primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: HOY a las DOCE de la mañana. Cementerio municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomás, HOY a las CINCO de la tarde. Hogar Funerario Nº3 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 21 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.