María Luisa Prado Teijido

(Viuda de José Manuel López Montes)

Falleció el día 18 de los corrientes, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, María Eugenia, Ángel Manuel y Jacobo López Prado; hija política, Cristina Montans Fresco; nietos, Sofía y Alba; hermanos, José Antonio (†), María Esperanza y Raquel; hermano político, Antonio Rodríguez Castro; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y dan las más expresivas gracias a cuantas personas que de una u otra forma les testimoniaron sus condolencias y comunican que se oficiará un funeral en la iglesia parroquial de San Vicente de Elviña, el próximo miércoles día 27 de mayo a las SIETE de la tarde.

A Coruña, 20 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.