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María Josefa Crespo Varela

(Maruja do Ferrador) 

Falleció el día 18 de mayo, a los 86 años, confortada con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles. Salida tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Adragonte. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2. Betanzos.

Areas (Paderne), 20 de mayo de 2026.  Funeraria Mariano