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 María Concepción Iglesias Carrillo

(Viuda de José Pazos Castiñeira)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, mañana día 21, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: Mañana día 21, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 20 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es