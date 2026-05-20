 María Concepción Iglesias Carrillo

(Viuda de José Pazos Castiñeira)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, mañana día 21, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: Mañana día 21, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 20 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es