Encarnación Rios Porto

(Viuda de Venancio Méndez Botana)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy miércoles, día 20, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña).

Lorbé (Oleiros), 20 de mayo de 2026. Funeraria Apóstol