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Celia Lois Rodríguez

(Viuda de José Villaverde Rama) (Natural de Villasenín – Leira) 

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, miércoles. La salida del tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las 7:00 de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Leira, Órdenes. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo nº 1.

Leira (Órdenes), 20 de mayo de 2026.  Funeraria San Xulián