Aurelia Vázquez Lata

(Viuda de Don Carlos Antonio Mosquera Rodríguez)

Falleció el 19 de mayo de 2026, a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy miércoles, a las seis y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa Eulalia de Abegondo (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https://tellmebye.com/aurelia-vazquez-lata. La misa de ánimas se celebrará el domingo día 24 a las doce de la mañana en la misma iglesia.

Beade (Abegondo ), 20 de mayo de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.