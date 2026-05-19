Ricardo Barral Ares

(Viudo de Consuelo Vidal Seoane)

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy martes, a las seis de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las seis y media de la tarde. Cementerio: Parroquial Virgen del Carmen O Burgo (Cambre). Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10.

Cambre (A Coruña), 19 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es