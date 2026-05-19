  Mercedes García Hombre

(Cherola) (Viuda de Don Manuel Barallobre – Cartero)

Falleció el día ayer, a los 78 años, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio Parroquial de San Julián de Coirós. Crematorio Tanatorio Mariano, sala nº 4.

Betanzos, 19 de mayo de 2026 Funeraria Mariano