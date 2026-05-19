Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

  Mercedes García Hombre

(Cherola) (Viuda de Don Manuel Barallobre – Cartero)

Falleció el día ayer, a los 78 años, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio Parroquial de San Julián de Coirós. Crematorio Tanatorio Mariano, sala nº 4.

Betanzos, 19 de mayo de 2026 Funeraria Mariano