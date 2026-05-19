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Carmen Fernández González

Falleció el 18 de mayo, a los 92 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy martes, a las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Martiño de Orto (Abegondo). La misa de ánimas se celebrará el domingo, día 14 de junio, a las doce de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Orto (Abegondo), 19 de mayo de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.