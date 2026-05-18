  Nancy Elvira Luna Victoria Valle

Falleció ayer, a los 37 años

l D.E.P. l

Su familia. Agradece a todas aquellas personas que por distintos medios les testimonian sus condolencias y muestras de cariño. Acto de despedida: Hoy lunes, a las diez y media de la mañana, en el salón de actos del tanatorio. Sepelio: Cementerio Municipal de Feáns. Salida: a las doce y cuarto del mediodía. Tanatorio Crematorio San Javier, sala nº2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo. www.tanatoriosanjavier.es

A Coruña, 18 de mayo de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier