 María Paz Duarte Abelaira

Falleció el día 16, a los 85 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 18 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es