  Silvino Sánchez Sánchez

(O barbeiro de Mera)

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma. Entierro: hoy domingo, día 17, a las cinco de la tarde, en el cementerio de San Julián de Serantes. Funeral: mañana lunes, día 18, a las siete de la tarde, en la iglesia de San Julián de Serantes. Salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Serantes - Mera (Oleiros), 17 de mayo de 2026 Funeraria Apóstol