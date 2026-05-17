Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

  María Josefa Rey Rey

(Viuda de Alfonso García García)

Falleció anteayer, a los 75 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santo Tomé de Monteagudo, Arteixo. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 2. C/Gándara - A Laracha.Tlfno.981605858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Monteagudo - Arteixo, 17 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños