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 María Elva López Lorenzo

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma. Exequias: hoy domingo, día 17, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo. Entierro: a continuación, en el cementerio. Funeral: mañana lunes, día 18, a las siete de la tarde, en la iglesia de San Salvador de Bergondo. Salida a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Vilanova - Bergondo, 17 de mayo de 2026 Funeraria Apóstol