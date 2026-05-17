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 Jesús Filgueira Canabal

(Chucho da Maragata)

Falleció el 16 de mayo de 2026 a los 78 años de edad l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el domingo día 17 de mayo a la una menos cuarto del mediodía en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Bealo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO DE BOIRO, sala 3.

Loimar - Bealo, 17 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín